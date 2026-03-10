Включете се в благотворителната инициатива за Великден на православно християнско братство "Александър Г. Коджакафалията"

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, православно християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“, обявява началото на благотворителна кампания по повод светлия празник Възкресение Христово 2026 г.

Целта на инициативата е събиране на средства и хранителни продукти от първа необходимост в помощ на социално слаби хора.

Основни цели в рамките на кампанията са:

– Закупуване, подготовка и разпределяне на 120 хранителни пакета, всеки от които ще съдържа 25 продукта;

– Достигане на помощта до нуждаещите се от с. Зидарово, община Созопол, социално слаби семейства, част от енориите на православните храмове в гр. Бургас;

– Подпомагане на социални институции за деца и възрастни с умствени и физически увреждания, центрове за социална рехабилитация, с хранителни продукти и осигуряване на адаптирана към индивидуалните им нужди подкрепа.

Призоваваме всички хора с добри сърца да се включат в кампанията и да помогнат според възможностите си.

За връзка и информация:

ик. Стелиян Кунев – 0892 284 217

Дарения могат да се правят и по банков път:

Банка ДСК

IBAN: BG51STSA93000026410720

Основание: Възкресение 2026

/храм „Св. Георги“ – с. Зидарово/

Дарения могат да се правят и чрез дарителски касички, поставени в централните храмове на гр. Бургас.

Ако има желаещи от други части на Сливенска епархия, кампанията може да бъде разпространена и организирана и на местно ниво. Препоръчително е хората да се обединят около своята енория и да насочат усилията си към нуждаещите се братя и сестри в собственото си населено място.

С общи усилия можем да направим така, че радостта от Възкресението Христово да достигне и до онези, които най-много се нуждаят от подкрепа и човешка близост.

Благодарим на всички хора с добри сърца!

