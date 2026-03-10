Третото издание на „СОЛИСИМИ“ през май с впечатляваща програма

Бургас отново ще се превърне в сцена за младия музикален талант. През май градът ще бъде домакин на третото издание на Младежкия музикален фестивал „СОЛиСиМи“ – събитие, което събира на една сцена млади солисти, изявени музиканти и новата българска музика.

Организиран от Фондация „Солинария“, фестивалът вече се утвърди като едно от значимите събития в културния календар на Бургас. „СОЛиСиМи“ е единственият фестивал в България, който дава възможност на млади класически музиканти от националните училища по изкуства да излязат на сцената заедно с утвърдени изпълнители и оркестри.

Програмата на фестивала през 2026 година включва три концертни вечери, всяка със собствена музикална концепция.

Откриващият концерт ще представи световна класика и съвременна българска музика, включително премиери на произведения от композиторите Петя Тончева и Борислава Танева. На сцената ще излязат Камерен оркестър Хасково под диригентството на Цанислав Петков, заедно със солисти от националните училища по изкуства.

На 8 май публиката ще има възможност да се наслади на рецитал на Олга Дойкова (цигулка) и Филип Илиев (пиано). В програмата са включени произведения от изтъкнатите български композитори Пенка Кунева и Георги Арнаудов, които ще прозвучат в премиерни изпълнения.

Фестивалът ще завърши с концерт, посветен на световната и българската филмова музика. В него ще участват солисти, симфоничен оркестър и камерни състави на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, под диригентството на Петя Тончева. Програмата ще представи емблематични филмови теми, които ще превърнат финала на фестивала в истински музикален спектакъл.

Със своята програма „СОЛиСиМи“ продължава мисията си да подкрепя младите музикални таланти и да създава пространство за среща между традицията на класическата музика и новите творчески идеи.

III МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ „СОЛиСиМи“

07-09 май 2026

Зала „Тончо Русев“, Културен дом НХК Бургас

7 май | EUphonia

Световна класика и съвременна българска музика

Премиери на произведения от Петя Тончева и Борислава Танева

Камерен оркестър Хасково и солисти от националните училища по изкуства

Диригент: Цанислав Петков

8 май | Резонанс от струни и клавиши

Рецитал на Олга Дойкова – цигулка и Филип Илиев – пиано

Планинка Карагьозова - пиано

Премиери на произведения от Пенка Кунева и Георги Арнаудов

9 май | „Филм без име“

Световна и българска филмова музика

Солисти, симфоничен оркестър и камерни състави

на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“

Диригент: Петя Тончева

