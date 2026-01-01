С първа копка започна обновяването на кв. „Зора“ в Стара Загора
Кметът Живко Тодоров даде старт на проекта за реконструкция и благоустрояване на междублоковите пространства
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Кметът Живко Тодоров даде старт на проекта за реконструкция и благоустрояване на междублоковите пространства
Липсва скъпа техника, в това число голямо количество последен модел смартфони
Опелото ще се отслужи на 16 август 2019 година от 10:00 часа в Храм „Света София”
На 10.08.2019 г. в 10:00 часа, отваря врати най-новия магазин на Търговска верига „ЗОРА” в София
Точно в 9:30 ч. на 8 юни ще отвори напълно обновеният, вече двуетажен магазин, с двойно повече площ и двойно по-богат асортимент, за да предложи на кл...
Удостоените бяха обявени на специална церемония в присъствието на Президента на България Румен Радев и представители на родния държавен, политически...
На 9 февруари пред жителите на квартал Меден рудник в Бургас ще се отвори нова възможност – вторият магазин ЗОРА ще бъде факт
В годината на своя 25-годишен юбилей Верига магазини ЗОРА посреща клиенти в нов магазин в Габрово . Елегантният шоу рум е позициониран на втор...
Днес 9,30 часа отвори врати най-новият магазин ЗОРА в София, на бул. "Княгиня Мария Луиза" 32-36. В двуетажния елегантен магазин ЗОРА предлага огромно...
Габрово. На 31 май жителите на Габрово ще се събудят с полезна придобивка - нов магазин ЗОРА. В 10 ч екипът на ЗОРА ще посрещне своите първи клиенти...