Бургас е домакин на първото издание на младежкия международен литературен фестивал „Черноморска пролет“

От 12 до 22 март 2026 г. Бургас ще бъде сцена на първото издание на младежкия международен литературен фестивал „Черноморска пролет“ – събитие, което събира писатели, издатели и млади читатели в поредица от срещи, литературни четения, разговори и творчески работилници.

Фестивалът ще предложи богата програма с участието на утвърдени български автори и литературни професионалисти, както и специални събития, насочени към младежката аудитория. Основен акцент в програмата са творческите работилници за млади хора, срещите с популярни писатели и дискусиите за литературата в съвременния свят.

12 – 14 март: Първа част на „Черноморска пролет“



Фестивалът ще бъде официално открит на 12 март от 18:00 ч.

На 13 март програмата започва с творчески работилници за младежи (10:00 – 16:00 ч.), които ще продължат и на следващия ден.

В 11:00 ч. популярната детска писателка Юлия Спиридонова – Юлка ще потопи най-младата публика в света на приказките, приключенията и вълшебствата.

Следобед, от 16:30 ч., Светлозар Желев ще разкрие любопитни подробности за литературния процес в срещата „От ръкописа до книгата: Тайните на издателите“.

Денят ще завърши с поетическо четене от 18:30 ч., в което Божана Славкова и Румен Павлов ще представят своите текстове в събитие, посветено на силата на поезията.

На 14 март работилниците за младежи продължават между 10:00 и 16:00 ч.

В 11:00 ч. писателят и сценарист Иво Сиромахов ще се срещне с публиката в разговор за своите книги – от „Тони и Гари“ до „12 принцеси“.

В 16:30 ч. ще се състои среща с Костадина Костова, която превръща историческите теми в живи литературни истории.

Фестивалният ден ще завърши от 18:30 ч. с литературна вечер с Йоанна Елми, посветена на темите за избора, вината и свободата.



19 – 22 март: Втора част на "Черноморска пролет" -срещи с автори и премиери



Втората част на фестивала ще се проведе от 19 до 22 март в конферентна зала „Акад. Константин Петканов“ на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ – Бургас.

На 19 март от 17:00 ч. читателите ще могат да се срещнат със Симона Панова, която съчетава в книгите си магия, фолклор и съвременна литература.

От 18:30 ч. ще се проведе среща с Ангелина Ангелова, посветена на нейните романи и света на книгата „Благородство и корона“.

На 20 март програмата продължава с литературно пътешествие „Еднопосочен билет до Япония“ – разговор с Александър Димитров за границата между реалното и илюзорното (17:30 ч.).

В 18:30 ч. Васил Попов и Десислава Желева ще говорят за пътя „От идеята до книгата“.

На 21 март в 16:00 ч. ще се проведе дискусия за съвременните форми на литературна комуникация – „Как да говорим за книги в дигиталната ера: влогове, блогове, подкасти“ с Темз Арабаджиева и Христо Блажев.

От 17:00 ч. читателите ще могат да се потопят в света на фентъзи поредицата „Софийски магьосници“ със създателя ѝ Мартин Колев.

Вечерта ще завърши с премиерата на новия роман на Борислав Вълов – Ей Бо „Защото в твоите очи“, озаглавена „Силата да продължиш“ (19:00 ч.).

Фестивалът ще бъде закрит на 22 март.

От 17:00 ч. ще се проведе поетическа среща с Георги Белоречки, който ще представи книгата си „От път и плът“.

От 18:00 ч. събитието „Хвърчащите хора“ ще даде сцена на гласовете на младата литература в Бургас, след което ще бъде и официалното закриване на фестивала.



Събитията се организират по инвестиция „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Next Generation EU.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com