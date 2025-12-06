Гл. комисар с нови данни за танкера в Черно море

„Вчера около 12:15 ч. засякохме плаването на въпросния танкер. В първите часове екипажът не контактуваше с българските власти. Все пак по-късно екипажът започна да отговаря, като заявиха, че са 10 души на борда и желаят да се евакуират.“

Това заяви гл. комисар Антон Златков, директор на ЖД „Гранична Полиция”, след като през вчерашния ден е засечен санкционираният руски танкер KAIROS, който е част от руския сенчест флот и е ударен от Украйна в Черно море.

„Ние сме подготвени с наш кораб, наблюдаваме танкера през нощта. Пуснаха котва и ще стоят там, докато се оправи времето, за да се доближи български кораб. Вълнението на морето е високо, чака се подходящ момент“, уточни той.

„В момента сме в комуникация с турските власти. Запитахме и румънските власти – дали те не го очакват, защото не се очаква на български пристанища. След като бяхме сигурни, че никой не го очаква и се движи извън установения коридор, бяхме в готовност за реакция“, допълни гл. комисар Златанов.

Корабът навлиза в наши териториални води от Турция. Екипажът му твърди, че не превозва гориво.

