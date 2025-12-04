Извънредна ситуация в София. Кой остана без парно и топла вода

Поради възникнала авария на 04.12.2025 г. 08:00 в район "Лагера" целият квартал има прекъсване на услугата по топлоподаване/ подаване на топла вода. Това съобщиха от "Топлофикация – София".

Аварийни екипи работят по отстраняване на повредата, като се очаква нормалното топлоподаване да бъде възстановено в петък, 05.12.2025 г. в 10:00 ч.

"Топлофикация София" ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство, пишат от дружеството.

Междувременно ТЕЦ-София съобщи, че пробиви на магистрален топлопровод с диаметър 900 мм на ул. "Баба Илийца" и на главно стебло с диаметър 600 мм в двора на "Александровска болница", налагат спиране на топлоподаването в част от южните квартали в София.

От 08:00 ч. на 4 декември до 10:00 ч. на 5 декември без топлоподаване ще бъдат следните квартали и стопански абонати: жк. "Лагера", част от жк. "Хиподрума" /между бул. "Цар Борис Ⅲ", бул. "Академик Иван Гешов", ул. "Найден Геров и ул. "Софийски герой"/, кв. "Крива река", част от кв. ”Буката” /между бул. ”Пенчо Славейков”, ул. ”Христо Станчев”, ул. "Доспат", бул. "Прага", бул. ”Патриарх Евтимий” и бул. ”Витоша”/, кв. "Иван Вазов", част от кв. "Лозенец" /между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Ралица", ул. "Бисер" и бул. "Черни връх"/, жилищна група "Южен парк", кв. "Здраве", част от МА – I-ва и II-ра Хирургии, Майчин дом, Св. Екатерина, Педиатрия на ул. „Хан Персиян", Кожна и Нервна клиники, хотел „Медик", Ректорат и Патоанатомия.

Наличните аварийни екипи са на място и започват работа по изолиране, дрениране и отстраняване на пробивите с цел по-бързо възстановяване на услугата.

