Грандиозно светлинно шоу превърна 3 март в незабравим празник

Хиляди се включиха в празничните прояви през деня. Кулминацията беше
впечатляващият 3D мапинг спектакъл „Памет“ на Мемориалния комплекс
„Бранителите на Стара Загора“
С тържествена програма и силни емоции старозагорци отбелязаха
Националния празник на Република България – 3 март, изразявайки своята
признателност към делото и саможертвата на героите.
През целия ден хиляди граждани и гости на града се включиха в
празничните прояви. След церемонията по издигането на националния флаг
на площада пред Община Стара Загора и паметното шествие, честванията
продължиха на Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“. Там
гласът на водещия Ивелин Керанов прозвуча с вдъхновяващ рецитал, който
припомни величието на подвига и силата на българския дух.
Начало на вечерната програма поставиха обичаната Нели Петкова и
мистичните ритми на група „Вакали“, които плениха публиката и създадоха
празнична атмосфера, изпълнена с много емоция и градивна енергия. В края
на концерта, многобройната публика запя националния химн заедно с Нели
Петкова, а изпълнението беше незабравим емоционален завършек на
събитието.
Кулминацията на празника беше впечатляващият 3D мапинг спектакъл
„Памет“, посветен на Стара Загора и неговата хилядолетна история. Върху
внушителната фасада на Мемориалния комплекс оживяха картини от миналото,
пресъздадени чрез силата на съвременните визуални технологии.
Архитектурата се превърна в сцена, а монументът – в жив разказ за
гордостта, устойчивостта и непреходния дух на старозагорци.
Уникалният спектакъл съчетава видео 3D мапинг, светлина, оригинална
музика и въздействащ глас зад кадър, за да представи историята не просто
като хронология от събития, а като емоционално пътуване през
идентичността и завета на народа ни.
Разказът се „ражда“ отвътре – от камъка, от формата, от самия монумент.
Фасадата се превърна в платно, върху което оживяха образи, символи и
послания, докоснали сърцата на присъстващите и превърнали вечерта в
незабравимо преживяване – среща между история и технологии, между памет
и бъдеще.
Зад проекта стои MP-STUDIO – едни от пионерите в областта на
видеомапинга в Европа, с впечатляващо международно портфолио и значимо
присъствие по целия свят.
Спектакълът е създаден специално за Община Стара Загора и е част от
одобрено ПИИ по договор № BG -RRP-11.021-CO 2/29.10.2025 г. „Община
Стара Загора – хилядолетна културна идентичност и устойчиво развитие
чрез изкуство, иновации и традиция“, финансирано от Механизма за
възстановяване и устойчивост чрез Национален фонд „Култура“.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com