Грандиозно светлинно шоу превърна 3 март в незабравим празник

Хиляди се включиха в празничните прояви през деня. Кулминацията беше

впечатляващият 3D мапинг спектакъл „Памет“ на Мемориалния комплекс

„Бранителите на Стара Загора“



С тържествена програма и силни емоции старозагорци отбелязаха

Националния празник на Република България – 3 март, изразявайки своята

признателност към делото и саможертвата на героите.



През целия ден хиляди граждани и гости на града се включиха в

празничните прояви. След церемонията по издигането на националния флаг

на площада пред Община Стара Загора и паметното шествие, честванията

продължиха на Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“. Там

гласът на водещия Ивелин Керанов прозвуча с вдъхновяващ рецитал, който

припомни величието на подвига и силата на българския дух.



Начало на вечерната програма поставиха обичаната Нели Петкова и

мистичните ритми на група „Вакали“, които плениха публиката и създадоха

празнична атмосфера, изпълнена с много емоция и градивна енергия. В края

на концерта, многобройната публика запя националния химн заедно с Нели

Петкова, а изпълнението беше незабравим емоционален завършек на

събитието.



Кулминацията на празника беше впечатляващият 3D мапинг спектакъл

„Памет“, посветен на Стара Загора и неговата хилядолетна история. Върху

внушителната фасада на Мемориалния комплекс оживяха картини от миналото,

пресъздадени чрез силата на съвременните визуални технологии.

Архитектурата се превърна в сцена, а монументът – в жив разказ за

гордостта, устойчивостта и непреходния дух на старозагорци.



Уникалният спектакъл съчетава видео 3D мапинг, светлина, оригинална

музика и въздействащ глас зад кадър, за да представи историята не просто

като хронология от събития, а като емоционално пътуване през

идентичността и завета на народа ни.



Разказът се „ражда“ отвътре – от камъка, от формата, от самия монумент.

Фасадата се превърна в платно, върху което оживяха образи, символи и

послания, докоснали сърцата на присъстващите и превърнали вечерта в

незабравимо преживяване – среща между история и технологии, между памет

и бъдеще.



Зад проекта стои MP-STUDIO – едни от пионерите в областта на

видеомапинга в Европа, с впечатляващо международно портфолио и значимо

присъствие по целия свят.



Спектакълът е създаден специално за Община Стара Загора и е част от

одобрено ПИИ по договор № BG -RRP-11.021-CO 2/29.10.2025 г. „Община

Стара Загора – хилядолетна културна идентичност и устойчиво развитие

чрез изкуство, иновации и традиция“, финансирано от Механизма за

възстановяване и устойчивост чрез Национален фонд „Култура“.









