Грандиозно светлинно шоу превърна 3 март в незабравим празник
Хиляди се включиха в празничните прояви през деня
Следете всички новини, анализи и коментари за Светлинно Шоу. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хиляди се включиха в празничните прояви през деня
Видя се над части от Североизточна Великобритания, Северна Германия, Канада и САЩ.
То беше кулминацията на коледния фестивал
Жители ще се насладят на над 24 инсталации
Кабарето, известно с темпераментния танц и костюмите с щраусови пера и пайети, отваря врати през 1889 г. първоначално като бална зала
Градът на ЮНЕСКО и тази година спази традицията да отбележи празника си с множество събития на различни сцени. Несебър поднесе на гражданите и хилядит...
Лично Неврокопският митрополит Серафим връчи благодарствен адрес на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов от името на църковното настоятелство н...
Светлинно шоу в нощта на Великден в Благоевград Десетки деца се включиха в традиционната инициатива „На лов за великденски яйца", организирана от Общ...
Велико Търново. Велико Търново, София и Варна ще получат 30% от средствата, които държавата ще отпусне на град Пловдив, който спечели надпреварата за...