Всичко за Светлинно Шоу

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"Мулен руж" стана на 130 г.

"Мулен руж" стана на 130 г.

Кабарето, известно с темпераментния танц и костюмите с щраусови пера и пайети, отваря врати през 1889 г. първоначално като бална зала

07 октомври | 13:24
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Готвят ново шоу на Царевец

Готвят ново шоу на Царевец

Велико Търново. Велико Търново, София и Варна ще получат 30% от средствата, които държавата ще отпусне на град Пловдив, който спечели надпреварата за...

06 септември | 14:21
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