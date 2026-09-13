Крайният срок изтича днес: Софиянци имат часове да оспорят сметките за парно
31 август е последният ден за възражения срещу годишните изравнителни сметки за отопление и топла вода
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31 август е последният ден за възражения срещу годишните изравнителни сметки за отопление и топла вода
„Топлофикация София“ спира подаването от 28 август до 13 септември в десетки квартали в източната и южната част на столицата
Ще има топла вода от 11 август
Ето обяснението на столичната Топлофикация
Спирането е във връзка с извършването на годишния планов ремонт
Спират топлата вода за дни, част от квартала чака до края на юни
Къде ще е най-скъпо
Ценовите искания на топлофикациите са орязани рязко, но абонатите в София и Плевен ще плащат най-голямото увеличение
Новата цена на парното няма как да бъде прогнозирана спокойно
Самото потребление на парно в градовете намалява натовареността на електропреносната система
От 15 до 28 юни къпането ще е трудна мисия
една седмица леден душ
Дружеството уверява, че няма да има удар по сметките въпреки прогнозите
Заради аварии някои части от столицата остават на студено
Аварийни екипи работят по отстраняване на повредата
България ще остане ключов транзитен коридор за втечнен американски газ към Европа
Петър Петров уверява, че ремонтът е „неотложен“ и „невъзможно да започне по-рано“
Топлофикация София с обяснения за ремонта
Изпълнителният директор на Топлофикация София е разговарял с енергийния министър
Причината е спешен ремонт