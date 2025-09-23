Шефът на Топлофикация за студената зима в Дружба-2: Имаме план!

„Ремонтът на „Топлофикация София“ на топлопреносната мрежа в Дружба-2

ще бъде извършен за възможно най-кратко време.

Дружеството е взело всички необходими мерки за намаляване на неудобствата за гражданите.“

Това заяви изпълнителният директор Петър Петров при изслушване в Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичната община.

Той подчерта, че ръководството действа по план и че „не е имало как ремонтът да започне по-рано, защото реалната оценка на загубите по мрежата става известна след края на отоплителния сезон“.

Анализът на собствените му думи обаче очертава напрежението: уверения за „възможно най-кратко време“ и „намалени неудобства“ срещу мащаб на намесата, изискваща външни контрагенти и подмяна на над 10 км от мрежата, т.е. проблем, натрупван с години.

Хронология, планове и тревожни числа

Директорът представи подробни разяснения за състоянието на мрежата и необходимостта от неотложен ремонт в Дружба-2, посочвайки, че темата е обсъждана многократно в комисии и в Общинския съвет, а действията са планирани и отчетени в бизнес планове.

Хронологията: бизнеспланът на „Топлофикация“ е внесен за разглеждане на 28 март и е актуализиран след утвърждаването на новите цени от Комисията по енергийно и водно планиране на 17 юли. Планът включва инвестиционна и ремонтна програма за неотложни ремонти и е приет след обсъждане от Общинския съвет на 10 юли 2025 г. с малко мнозинство.

Петров подчерта рязкото увеличение на авариите: 73 през 2023 г., 112 през 2024 г., а до август 2025 г. — 66. Загубите на вода са скочили от 150 тона на час през април и май до 250 тона на час през септември. За периода на предходния отоплителен сезон и до момента са получени 935 сигнала за влошено топлоподаване, засягащи 81% от засегнатите сгради.

Как ще се работи и какво обещава дружеството

Според Петров ремонтът ще бъде извършен поетапно, ще бъдат поставени спирателни арматури, за да се ограничат прекъсванията на топлоподаването до два–пет дни за отделните блокове. Приоритет са районите с училища и детски градини, за да се осигури непрекъснатост на услугата в началото на отоплителния сезон.

„Топлофикация София“ не може самостоятелно да изпълни такъв мащабен ремонт, затова дружеството се обръща към външни контрагенти; става въпрос за подмяна на над 10 км топлопреносна мрежа.

„Разбирам неудобството, но това е единственото технически възможно решение, за да предоставим качествена услуга не само в този район, но и в останалите“, каза Петров. По думите му това е „много добър проект“, който „задължително трябва да бъде изпълнен“, защото ще „спаси не само хората в „Дружба“, а и ще укрепи до някаква степен финансовото състояние“. Той увери, че гражданите ще бъдат информирани редовно за изпълнението на ремонта.

Очакваните финансови ефекти: спестените загуби на вода в района на „Дружба-2“ са оценени на около 25 млн. лв. за две години, което ще покрие стойността на инвестицията; очаква се подмяната да гарантира устойчиво топлоподаване за следващите десетилетия.

Права на абонатите и политическата реакция

По темата за компенсациите Петров заяви, че нормативно дружеството няма компетенция да изплаща обезщетения при отказ от услуга: това е възможно по определен ред - с гласуване на общо събрание на етажната собственост и подаване на заявление към „Топлофикация“.

„Няма как самостоятелно, без вашата намеса, да решим да изплатим такива обезщетения“, отговори той на въпрос на общински съветници. Като ръководство усилията ще се насочват към най-критичните региони; за настоящия отоплителен сезон това е „Дружба-2“.

По време на комисията част от общинските съветници заявиха, че цялостното състояние на дружеството е влошено; други критикуваха, че Общината не е уведомена навреме за проблема и ремонта, и отново повдигнаха въпроса как се избират ръководителите на общинските дружества. Бе предложено ръководството на „Топлофикация София“ да бъде изслушано на заседание на Столичния общински съвет; предложението не бе прието, а голяма част от присъстващите съветници не гласуваха.

