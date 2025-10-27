Регионални

Пловдив с парно от днес

От ЕВН предупреждават абонатите да отворят на максимум регулиращите вентили на радиаторите

27 окт 25 | 8:37
Иван Ангелов

Фирмата ЕВН Топлофикация стартира отоплителния сезон в Пловдив oт днес.

Подаването на топлинна енергия ще започне поетапно като първо парното ще бъде включено за детски градини, здравни заведения и училища. Следват обществените и стопанските сгради и накрая жилищните сгради. От ЕВН предупреждават абонатите да отворят на максимум регулиращите вентили на радиаторите.

Ако през следващите дни температурите се повишат, абонатни станции ще се изключат автоматично.

Иван Ангелов

