Пловдив с парно от днес

Фирмата ЕВН Топлофикация стартира отоплителния сезон в Пловдив oт днес.

Подаването на топлинна енергия ще започне поетапно като първо парното ще бъде включено за детски градини, здравни заведения и училища. Следват обществените и стопанските сгради и накрая жилищните сгради. От ЕВН предупреждават абонатите да отворят на максимум регулиращите вентили на радиаторите.

Ако през следващите дни температурите се повишат, абонатни станции ще се изключат автоматично.

