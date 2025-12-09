Заличиха хотел отворен от Тодор Живков

Престижен хотел отиде в историята. Сринаха до основи емблематичния Интерхотел „Поморие“ - архитектурен паметник на късния социалистически модернизъм, който десетилетия наред доминираше силуета над рибарското пристанище, пише Флагман.бг.

Разрушаването постави началото на нов инвестиционен цикъл, който включва новото построяване на комплекса в автентичен вид и цялостната реконструкция на района.

Хотелът е с интересна история. В края на 70-те години е открит лично от Тодор Живков като част от престижната система Интерхотели - държавни туристически комплекси от висок клас, предназначени да демонстрират икономически потенциал на страната.

Проектиран по каноните на модернизма, обектът впечатляваше с терасовидни обеми, наклонени фасади, панорами към морския хоризонт и характерна конструктивна линия, наподобяваща корабен корпус. Комплексът бе един един от водещите центрове за калолечение в страната.

След демократичните промени обаче постепенно западна. Смяната на собствениците, липсата на поддръжка и инвестиции доведе до пълна амортизация на конструктивните елементи, корозия в арматурните мрежи, компрометирани инсталации и ред други.

През годините сградата многократно бе обозначавана като опасна, което предопределя крайното решение за нейното премахване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com