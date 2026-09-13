Трагедия край Ботевград: 17-годишен загина при срутване на скална маса
Инцидентът е станал в район, където се изгражда резервоар за питейна вода
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Инцидентът е станал в район, където се изгражда резервоар за питейна вода
Няма данни за пострадали, но работници и хора от близки сгради бяха изведени като предпазна мярка
Какво заявиха от Регионалната дирекция за национален строителен контрол
Комплексът бе един един от водещите центрове за калолечение в страната
Инцидентът стана малко повече от 24 часа след мощния трус от 6,1 по Рихтер
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Част от влакова композиция е паднала върху пътя, преминаващ под моста
Московската железница твърди, че мостът се е срутил „в резултат на незаконна намеса в транспортните операции“
През последните години ледниците в Алпите отстъпват поради затоплянето
Част от хората са се изнесли от жилищата си
Сигнал за инцидента е подаден около 17.30 днес
Бетонният навес рухна минути преди обяд в петък и уби 14 души
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Според информация на бТВ един човек е загинал
Спасителните операции в намиращия се на река Мозел град Крьоф продължават
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Седеметажна сграда се е срутила частично в района Бахчелиевлер в европейската част на Истанбул
Това се налага след извършен анализ, при който са установени пукнатини и наклон към платното
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