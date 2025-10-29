Нещо страшно стана в Турция. Рухна блок

Седеметажна жилищна сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се е срутила рано тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства, предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Инцидентът става малко повече от 24 часа след мощния трус от 6,1 по Рихтер, който разлюля Западна Турция и предизвика масова паника сред жителите на Истанбул, Бурса и Измир. 26 души бяха ранени и четири сгради бяха разрушени.

Земетресението бе регистрирано в 22:48 ч. местно време (21.48 часа българско време) на 27 октомври, а епицентърът е бил в град Балъкесир. От турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД / AFAD) съобщиха, че то е било на дълбочина от 5,99 км и се е усетило в много провинции.В интервал от няколко минути бяха регистрирани над 40 вторични труса - най-силния от които е бил с магнитуд над 4,2.

По информацията на валията на Коджаели Илхами Акташ към момента причината за срутването на сградата остава неизяснена, като на място се провеждат издирвателни и спасителни операции, тъй като сградата е обитаема и не е ясно дали и колко души са се намирали в нея при срутването.

По думите на Зинхур Бююкгьоз, кмет на Гебзе - град на около 65 километра от Истанбул и в обсега на земетресението - в сградата вероятно е имало петчленно семейство.

Към момента екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) работят по разчистването на отломките от падналата сграда. На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията.

