Повечето румънци остават у дома за празниците

През тази година румънците ще посрещнат Коледа по-скъпо, но с по-скромни подаръци, тъй като икономическата обстановка и покачването на цените ограничават разходите им. Според местни медии и проучване на Райфайзен банк, почти половината от анкетираните планират да отделят между 500 и 1000 леи (около 100–200 евро) за коледни подаръци, основно от супермаркетите и онлайн магазини. Парите ще идват предимно от спестявания или декемврийската заплата. За семейства с две деца бюджетът за подаръци се очаква да бъде между 500 и 700 леи.

Националният статистически институт отчита значително поскъпване на различни стоки: играчките с 20%, книгите с 10%, часовниците и аудио-видео устройствата с 8%, дрехите с 6%, а обувките с 5%. Поради ограничените финансови възможности, мнозинството румънци ще празнуват у дома с близките си, а само 8% планират почивка навън. При въпрос за символичен подарък, повечето посочват здраве, късмет, пари и мир.

Сред положителните новини е, че повечето работодатели в Румъния – 89,7% – ще осигурят коледни бонуси за служителите, а някои ще предоставят и други придобивки като подаръчни ваучери, платени почивни дни или коледни партита. В сравнение с миналата година, за 84% от работодателите размерът на бонусите остава същият, при 8% има увеличение, а други 8% са намалили сумите, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com