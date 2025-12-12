Много важна новина за лечението на Любо Пенев

Фернандо Хинер, който е бивш съотборник на Любослав Пенев във Валенсия, сподели колко важна е била ролята на българския нападател за клуба, както и за кампанията за набиране на средства за лечението му от рак.

„Любо Пенев остави дълбока следа тук, във Валенсия. За да продължи лечението си, са необходими 300 хиляди евро, а ние се стремим да съберем колкото се може повече. В момента сме събрали около половината от нужната сума, което ме трогва и ме кара да настръхвам.

Надяваме се той да успее в тази битка, и ще направим всичко възможно, за да му помогнем“, заяви пред „Ел Чирингито“ Хинер, който е президент на Асоциацията на футболистите на Валенсия и ръководи инициативата.

