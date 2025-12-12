Браво! Страхотен успех за сестри Стоеви

Габриела и Стефани Стоеви се класираха за полуфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите Супер100 в Кутак (Индия), съобщи БНР.

Сестрите, които са поставени под номер 1, победиха петите в схемата Лани Маясари и Амалия Пративи (Индонезия) след обрат с 16:21, 21:12, 21:19 за 57 минути, за да запишат трети успех в надпреварата.



Българките загубиха първия гейм, но във втория водеха убедително и изравниха резултата. В третата част се игра равностойно, но Стефани и Габриела Стоева взеха аванс от 20:18 и затвориха мача при втория си мачпойнт.

Следващите съпернички на петкратните европейски шампионки ще бъдат третите поставени Исяна Мейда и Ринджани Настине (Индонезия).

