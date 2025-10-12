Браво! Втора поредна титла за сестри Стоеви

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата на двойки жени на международния турнир по бадминтон от категория "International Challenge" в Истанбул, Турция.

Сестрите, които са водачки в схемата на двойки, победиха на финала представителките на домакините и втори в схемата Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ от Турция с 21:10, 21:19 за 50 минути на корта.

Българките спечелиха лесно първия гейм, но във втората част мачът бе равностоен. Националките изоставаха с 18:19, но със серия от три поредни точки направиха обрат и затвориха мача.

Срещу тези съпернички Габриела Стоева и Стефани Стоева вече имат 11 победи от 11 мача.

Възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова завоюваха шеста титла за 2025 година.

