Звездите ни в бадминтона с успех на международен турнир

Европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева на двойки жени, както и Калояна Налбантова на единично, се класираха за четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон в Льовен (Белгия).

Сестрите, които са поставени под номер 1, почиваха на старта, а във втория кръг се справиха лесно с датчанките Анна-Софи Нилсен и Аманда Петерсен - 21:10, 21:7 за 26 минути.

Втората в схемата на единично Калояна Налбантова постигна две победи днес. Първо тя се наложи над Петра Майкснерова (Чехия) с 21:16, 21:13 за 39 минути, след което преодоля и квалификантката Уляна Волская (Полша) с 21:7, 21:11 за 26 минути.

Утре в спор за място на полуфиналите българката ще играе срещу Анна Сиес Риберг (Дания).

Стефани Стоева, която е номер 4 в схемата на сингъл, отстрани в първия си мач Фредерике Йостергорд с 21:13 и отказване на съперничката й, след което отстъпи пред Тара Шах (Индия) с 15:21, 16:21 за 38 минути.

Гергана Павлова загуби от номер 7 Йозге Байряк (Турция) с 9;21, 13:21, а Христомира Поповска претърпя поражение от квалификантката Уляна Волская (Полша) със 17:21, 20:22.

На смесени двойки Евгени Панев и Габриела Стоева бяха надиграни във втория кръг от Зимон Кракс и Амели Леман (Германия) с 21:14, 21:16 за 27 минути.

На двойки жени Гергана Павлова и Христомира Поповска излизат по-късно срещу Стере Банг и Ингер Потхюзен (Нидерландия).

