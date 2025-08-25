Първа победа за България на Световното по бадминтон

Петкратните европейски шампионки Стефани и Габриела Стоеви донесоха първа победа за България на Световното първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.

Сестрите, които участват на десети шампионат на планетата, победиха без проблеми други сестри - Рутапарна и Светапарна Панда от Индия с 21:12, 21:11 за 33 минути, след като доминираха на корта.

Двубоят беше изравнен само до първото техническо прекъсване, когато българките водеха с 11:10, след което те направиха серия от 10:2 и взеха първата част. Във втория гейм Стефани и Габриела Стоеви имаха преднина от 10:5 и след 21:11 затвориха мача.

Следващите съпернички на сестрите, които са 19-и в световната ранглиста, са поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия). Двубоят ще бъде в сряда, пише БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com