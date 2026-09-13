Сестри Стоеви спечелиха бронзовите медали в Базел
Грабнаха отличието на турнира по бадминтон на двойки жени
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Грабнаха отличието на турнира по бадминтон на двойки жени
Поредна победа за Габриела и Стефани
Стефани и Габриела напредват в международния турнир по бадминтон "World Tour Super 300"
Българките записаха пети пореден успех
Следващите съпернички на петкратните европейски шампионки ще бъдат третите поставени Исяна Мейда и Ринджани Настине (Индонезия)
Възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова имат общо шест за 2025 година
Стефани и Габриела Стоеви победиха без проблеми други сестри
Това бе и специален подарък за треньорката им
Първите два дуета от всяка група се класират на четвъртфиналите
Президентът Румен Радев ги аплодира
След втората си загуба нямат шансове да продължат напред
Много сериозни съпернички ги чакат в групата
Заслужиха втори златен медал в кариерата си
Двете са шампионки в турнира от 2018-а
Българките не успяха да си вземат мачпойнта и загубиха
Във втория кръг българките пак играят с рускини
Бадминтонистките ни вече са на четвъртфинал
На осминафиналите играят с удобни китайки
На осминафинала срещат олимпийските шампионки
Българските бадминтонистки победиха третите в схемата