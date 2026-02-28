Арне Слот изкрещя. Похарчихме 300 млн.паунда!

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот защити трансферната политика на клуба през лятото на 2025 година, като подчерта, че общественото внимание е насочено единствено към похарчените средства, а не към приходите от продажби.

„Опитах 450 пъти да кажа, че продадохме играчи за 300 милиона паунда в същия прозорец, но това никога не се споменава и хората не говорят за него“, заяви Слот.

Холандският специалист изрази недоволството си от начина, по който се представя трансферният баланс на Ливърпул. „Виждам само: 450 милиона похарчени, 450, 450. Никой не гледа обстоятелствата – че тези 450 милиона са похарчени много добре… много, много, много добре. Още веднъж: много добре похарчени.“

Слот подчерта, че привлечените футболисти ще донесат успех на клуба в дългосрочен план. „Това са страхотни футболисти, които ще бъдат голям, голям успех за този клуб. Някои вече, други в бъдеще. Реалността е, че този сезон продадохме за 300 милиона паунда, включително титуляри като Трент (Александър-Арнолд), който беше продаден само за 10 милиона.“

Мениджърът обясни, че клубът е бил принуден да компенсира финансово чрез нови попълнения. Част от похарчените средства обаче все още не са дали очаквания ефект заради различни обстоятелства. „От тези разходи 250 милиона реално още не са използвани. Алекс не е същият Алекс от Нюкасъл, може би 20 минути срещу Тотнъм, но не го критикувам, защото го подписахме за шест години, не за шест месеца.“

Слот добави, че Жоржи Мамардашвили е бил привлечен заради напускането на Кайоим Келъхър, но отборът рядко използва двама вратари. Жереми Фримпонг е бил контузен, Джовани Леони е аут до края на сезона, а за следващия мач ще липсва и Флориан Вирц заради травма.

Изказването на Арне Слот идва на фона на засилените дискусии около трансферната политика на Ливърпул и финансовия баланс на клуба във Висшата лига.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com