Много футбол у нас и в Европа ПРОГРАМАТА
28 фев 26 | 11:16
Diema Sport

12:30 Ботев Враца – Берое, efbet Лига

15:00 Добруджа - Черно море, efbet Лига

17:30 Септември – ЦСКА, efbet Лига

20:00 Монако – Анже, Лига 1

22:05 Льо Авър – ПСЖ, Лига 1

Diema Sport 3

14:00 Холщайн Кийл – Елверсберг, Втора Бундеслига

16:30 Байер Леверкузен – Майнц, Бундеслига

19:30 Борусия Дортмунд – Байерн, Бундеслига

Diema Sport 2

14:30 Борнемут – Съндърланд, Висша лига

17:00 Ливърпул - Уест Хем, Висша лига

19:30 Лийдс - Манчестър Сити, Висша лига

22:00 Бърнли – Брентфорд, Висша лига

Nova Sport

14:30 Лестър – Норич, Чемпиъншип

17:00 Нюкасъл – Евертън, Висша лига

19:30 Атромитос – Панетоликос, Суперлига

21:30 Гройтер Фюрт – Шалке, Втора Бундеслига

MAX Sport 4

15:00 Райо Валекано - Атлетик Билбао, Ла Лига

17:15 Барселона – Виляреал, Ла Лига

22:00 Овиедо - Атлетико Мадрид, Ла Лига

MAX Sport 3

16:00 Комо – Лече, Серия А

19:00 Верона – Наполи, Серия А

21:45 Интер – Дженоа, Серия А

RING

19:45 Хераклес - ПСВ Айндховен, Ередивизи

