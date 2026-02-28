Много футбол у нас и в Европа ПРОГРАМАТА

Diema Sport
12:30 Ботев Враца – Берое, efbet Лига
15:00 Добруджа - Черно море, efbet Лига
17:30 Септември – ЦСКА, efbet Лига
20:00 Монако – Анже, Лига 1
22:05 Льо Авър – ПСЖ, Лига 1
Diema Sport 3
14:00 Холщайн Кийл – Елверсберг, Втора Бундеслига
16:30 Байер Леверкузен – Майнц, Бундеслига
19:30 Борусия Дортмунд – Байерн, Бундеслига
Diema Sport 2
14:30 Борнемут – Съндърланд, Висша лига
17:00 Ливърпул - Уест Хем, Висша лига
19:30 Лийдс - Манчестър Сити, Висша лига
22:00 Бърнли – Брентфорд, Висша лига
Nova Sport
14:30 Лестър – Норич, Чемпиъншип
17:00 Нюкасъл – Евертън, Висша лига
19:30 Атромитос – Панетоликос, Суперлига
21:30 Гройтер Фюрт – Шалке, Втора Бундеслига
MAX Sport 4
15:00 Райо Валекано - Атлетик Билбао, Ла Лига
17:15 Барселона – Виляреал, Ла Лига
22:00 Овиедо - Атлетико Мадрид, Ла Лига
MAX Sport 3
16:00 Комо – Лече, Серия А
19:00 Верона – Наполи, Серия А
21:45 Интер – Дженоа, Серия А
RING
19:45 Хераклес - ПСВ Айндховен, Ередивизи
