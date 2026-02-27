ЦСКА 1948 удари Славия и влезе в тройката

Славия загуби с 0:2 домакинството си на ЦСКА 1948 в 23-ия кръг на Първа лига. Мачът се игра на стадион "Александър Шаламанов".

Дебютантът за домакините Давид Малембана си вкара автогол в 10-ата минута и това попари "белите". ЦСКА 1948 редеше положенията едно след друго в първия четвърт час игра.

В 12-ата минута единствено гредата спря Масиел, който преди да стреля елиминира съперник с елегантен финт. Мамаду Диало оформи крайния резултат в 33-ата, след като засече изстрел с глава на Елиаш Франко, който отигра на първа греда след корнер.

През второто полувреме гостите продължаваха да владеят повече топката и да създават по-интересните неща, но и затвориха мача.

Така "белите" са осми с 28 точки, а "червените" събраха 43 и са втори, с колкото е и Лудогорец. Разградчани все още не са изиграли срещата си от кръга.

