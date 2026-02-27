Браво! Нов успех за Лора Христова

Българската състезателка Лора Христова беше избрана за най-голямата изненада на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо от Международния съюз по биатлон.

22-годишната Христова се представи много силно на италианска земя, като зае 7-о място в преследването, 11-о в спринта, 14-о в масовия старт, а безспорен връх в представянето ѝ беше бронзовото отличие в индивидуалния старт на 15 километра при жените.

Победителят в гласуването беше определен чрез вот на феновете на фейсбук страницата на Biathlonworld. Над 20 хиляди души са гласували за българката.

На второ място в класацията е чехкинята Тереза Воборникова с около 4700 гласа, а на трето - мъжката щафета на Финландия, водена от Оли Хийденсало, с 525.

