Кристъл Палас не трепна. 2:0 и билет за осминафиналите

Кристъл Палас победи Зрински Мостар с 2:0 в реванша и се класира за 1/8-финалите в Лига на конференциите. След 1:1 преди седмица в Босна и Херцеговина, английският тим реши всичко пред собствена публика. Максенс Лакроа откри в 36-ата минута, а резервата Еван Гесон оформи крайния резултат в третата минута на добавеното време. Отборът на Оливър Гласнер контролираше срещата и не допусна колебание в решителния момент.

АЗ Алкмаар също наложи волята си у дома и разгроми Ноа от Армения с 4:0. Нидерландците излязоха мотивирани след поражението с 0:1 в първия двубой и обърнаха развоя убедително. С категоричния успех АЗ заличи пасива и продължи напред без съмнения.

Чешкият Сигма Олумоуц също намери място в следващата фаза. Тимът спечели с 2:1 при визитата си на Лозана в Швейцария, след като първата среща беше завършила 1:1. Победата навън се оказа решаваща за крайния изход.

Полският Лех Познан също преодоля плейофите. След успех с 2:0 като гост, поляците спечелиха и домакинството си срещу КУПС Куопио с 1:0. Единственият гол в реванша отбеляза Пабло Родригес, с което Лех затвърди преднината си и продължи към осминафиналите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com