Провали се голям трансфер на Левски. Стана ясна причината

Бившият на ЦСКА Марселино Кареасо няма да подсили Левски нито в този трансферен прозорец, нито в следващия. И причината за това не са пари, нито някаква сантименталност към ЦСКА или оферта от друг роден отбор, каквато се твърди, че той е получил. Тя е съвсем друга.

Той също се е сдобил с черен печат за страните от ЕС. Това се е случило, след като съпругата му бе хваната, че е пресрочила правото си на престой в държавите от съюза. Това се случи на път за България. Двойката трябваше да дойде у нас на 2 февруари, но това не се случи.

Така на пух и прах се разбиват илюзиите, че той може да се превърне в последното ново попълнение на „сините“, каквито се появиха в последните 2-3 дни. Както е известно, пазарът у нас затвори и в момента може да бъдат привличани единствено свободни агенти. Марселино е такъв поне до момента, след като се раздели с Аполон от Лимасол.

„Мач Телеграф“ съобщава, че от Левски са направили всичко възможно, за да прескочат тази бариера и да издействат милост поне за Марселино, но този път не са успели. Особено след като Колумбия влезе в един от най-черните списъци – този на Белия дом в САЩ. Иначе е имал постигнато принципно споразумение с Левски по финансовите въпроси и само трябваше да мине медицински тест.

