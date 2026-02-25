В Левски възобновиха трансферна сага с бивш на ЦСКА

Бившият футболист на ЦСКА Марселино Кареасо отново е актуален за Левски и така сагата около него продължава! От „Герена“ правят нов опит, за да угодят на Хулио Веласкес и затова отново са потърсили колумбийския халф, съобщава „Мач Телеграф“.

„Сините“ се бяха отказали от него, след като не успя да дойде за последни преговори с клуба на 2 февруари. Съпругата му получи черен печат в паспорта си, защото пресрочила правото си на престой в страни от ЕС и това възпрепятства семейството. Колумбиецът бил категоричен, че без нея няма как да дойде в София, а и да остане, ако си стисне ръцете с ръководството на Левски. Останалото уж бе договорено – заплати, бонуси при изиграни мачове, голове и т.н.

В последните дни обаче се оказа, че Кареасо води разговори и с други отбори. Твърди се дори, че е бил близо до подпис с ЦСКА 1948. При това за заплата, която ще е сходна с тази, която му дават на „Герена“ – 15 000 евро. Но явно Марселино е размислил, а и „армейците“ се насочиха към друг играч, който бе спряган за Левски -Алберто Салидо. „Сините“ твърдяха, че няма как да платят на Берое парите, които им искат за Вълшебния Мустак – 1,3 млн. евро.

Така от „Герена“ отново са се свързали с Кареасо и в момента водят преговори наново с него. Запознати твърдят, че той сериозно е вдигнал финансовите си изисквания. От Левски обаче се надяват, че най-после ще успеят да се разберат с него. Пазарът у нас затваря днес, но това не важи за Кареасо. Той е свободен агент и може да дойде по всяко време.

