Всичко за Сага

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Гафовете на "Star Wars"

Гафовете на "Star Wars"

Как джедайката Рей изведнъж започва да борави със силата, без да има учител, питат се феновете "Силата се пробужда" е пълна с грешки и е провал в сра...

07 януари | 20:10
0 коментара
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Бербатов подписа с ПАОК

Бербатов подписа с ПАОК

Българският нападател Димитър Бербатов ще играе в ПАОК, съобщи Гонг. Голмайстор №1 за всички времена на националия отбор по футбол приключи преговорит...

02 септември | 6:35
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Семейна сага тръгва по bTV

Семейна сага тръгва по bTV

Мишо Билалов, Лили Маравиля и Яна Маринова са във фокуса на любовно-брачните интриги Първият сезон на "Връзки" ще се завърти след Нова година Семейн...

02 декември | 22:00
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Референдум или имитация

Референдум или имитация

Сагата с промените в учебниците по литература започна да прилича на сапунка. След шумните дебати кои автори следва да бъдат орязани, а кои да ги сменя...

17 август | 8:20
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