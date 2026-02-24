Войната с наркокартелите се разгаря! Местят световното по футбол  

Разстреляният наркобос Ел Менчо приживе държеше в страх Мексико, а смъртта му донесе невиждан ужас и хаос в страната.

Страховитата му банда подпали стотици коли, затвори гари и пътища, натроши десетки търговски обекти. Два дни учениците не ходеха на училище, властите забраняваха на местни и туристи да излизат навън.

Днес обаче дойде още по-тъжна новина – Мексико е на крачка да загуби домакинството на световното по футбол това лято.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум се опита на фона на продължаващите битки с наркокартелите, да успокои, че нищо не застрашава феновете.

"Има всички гаранции, няма заплаха", каза Шайнбаум по време на пресконференция.

Но истината е, че страхът си остава, а днес медиите там съобщиха, че мачовете от предстоящото Световно първенство могат да бъдат преместени поради войната с наркокартелите.

Според медийни съобщения, представители на Международната футболна федерация (ФИФА) вече са започнали да работят по различни варианти в случай, че ситуацията излезе извън контрол.

Очаква се въпросът за отлагане на мачове да бъде разгледан като сериозна мярка, ако служители по сигурността и търговски партньори потвърдят сериозните си притеснения.

Световното първенство ще е от 11 юни до 18 юли това лято, а мачовете ще се играят в САЩ, Мексико и Канада.

