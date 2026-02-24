Лудогорец обяви ключов трансфер

Лудогорец привлече испанския нападател Алберто Салидо, който днес напусна Берое

Разградчани и Берое финализираха успешно преговорите по трансфера, като междувременно 26-годишният футболист премина медицински изследвания и фитнес тестове.

Салидо се включва в тренировките на Лудогорец незабавно и ще бъде на разположение на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо за предстоящите мачове от efbet Лига следващата седмица срещу Локо (Пд) и Левски.

„Много съм щастлив от този трансфер. Имах оферти от няколко клуба в България и чужбина, но избрах Лудогорец, защото идването ми в този отбор е голяма крачка напред в моето развитие“, коментира Алберто Салидо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com