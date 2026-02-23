Левски се размина със звезден трансфер

Каталин Иту остава в Локомотив Пловдив и няма да преминава в Левски, въпреки появилите се информации за евентуален трансфер. Румънският атакуващ халф ще доиграе сезона в тима от града под тепетата и няма да се мести на „Герена“. Както е известно, зимният трансферен прозорец в България затваря утре.

В същото време „смърфовете“ проявяват интерес към Георги Чорбаджийски от ЦСКА. 21-годишният полузащитник има шест участия като резерва за първия отбор на „армейците“ през сезона, а за дублиращия състав е записал девет мача и три гола.

Юношата на ЦСКА трудно би се преборил за титулярно място в състава на Христо Янев, като евентуален трансфер в Локомотив може да му осигури повече игрово време в Първа лига.

