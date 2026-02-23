Селекцията на ЦСКА е тотален удар!

ЦСКА ще подпише със седмото си зимно попълнение днес. Аржентинецът Факундо Родригес е очакван тази сутрин да кацне на летище „Васил Левски“, след което да премине задължителните медицински прегледи и да парафира своя договор с армейците.

25-годишният централен защитник ще носи червената фланелка в следващите 18 месеца като преотстъпен от аржентинския шампион Естудиантес, а през лятото на 2027 г. ЦСКА ще има право да откупи правата му срещу фиксирана в контракта сума, пише „Тема Спорт“.

Стрелба точно в десетката. Така може да се опише зимната селекция на ЦСКА поне до момента.„Червените" привлякоха шестима нови преди втория дял на сезона, а петима от тях вече дебютираха и то успешно.

Единствено вратарят Димитър Евтимов още не е играл, но това е разбираемо, защото той така или иначе беше взет за резерва, пише "Мач телеграф".

Останалите петима - Макс Ебонг, Исак Соле, Лео Перейра, Андрей Йорданов и Алехандро Пиедраита, вече дебютираха за отбора. Нещо повече - новите попълнения вкара-ха 62,5% процента от головете на тима през пролетта и са участвали във всички победи, а подобен старт е рядко срещан в световен мащаб.

Първо Лео Перейра се разписа във вратата на Арда при победата с 3:1. След това Макс Ебонг се разписа за победата 2:0 над ЦСКА 1948 за Купата. Успехът над същия съперник в Бистрица за първенство пък беше изкован единствено и само от нови попълнения - 2:0 след голове на Лео Перейра и Макс Ебонг.

Задната ножица на Алехандро Пиедраита, която впечатли света, пък донесе победата над Славия с 1:0.

Ако направим бърз преглед на изявите на новите попълнения на ЦСКА от началото на века, ще видим, че никога не имало толкова впечатляващ старт на новите поплинения. Имало е единични изригвания, но никога новите не са били толкова важни на старта.

