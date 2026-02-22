Невиждано въздушно шоу на закриването на Олимпиадата

Блестящо въздушно шоу със светлинни ефекти и олимпийското мото "По-бързо, по-високо, по-силно – заедно" впечатли по време на церемонията по официалното закриване на зимната олимпиада тази вечер.

Представянето беше впечатляващо. Танцьори изпълняваха пируети и салта назад, въртейки се и сменяйки пози. Балетното училище на Римската опера и ансамбъл от 16 танцьори излязоха също на сцената, представяйки танцов номер с идеята как да преодолеят себе си.

На сцената се появи невероятният норвежец Йоханес Клебо, който получи 11-ия си олимпийски златен медал в кариерата от маратона. Клебо стана и първият спортист, спечелил шест златни медала на една Зимна олимпиада.

Норвежецът спечели злато и в спринта, скиатлона, индивидуалното бягане по часовник, отборния спринт и щафетата.

Развя се знамето на Европейския съюз в изпълнение на Деветата симфония на Бетовен, известна като "Ода на радостта".

Хокеистите на САЩ след впечатляващата победа и златен медал вървяха пред отбора.

Преди тях капсула с олимпийския пламък е внесена на арената от скиори, които спечелиха злато в щафетата на Игрите през 1992 г.

Близо час вървя парадът на спортистите. AP твърди, че коло 1500 спортисти са участвали в церемонията по закриването.

Организаторите пък казаха, че се очакват около 12 000 посетители (60 000 бяха на откриването в Милано.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com