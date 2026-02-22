Синя вихрушка отвя ЦСКА 1948. Левски победи ЦСКА 1948 с 3:1 в мач от 22-ия кръг на Първа лига! "Сините" направиха обрат, след като получиха ранен гол, но се справиха със задачата си и с попадения на Мазир Сула, Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа спечелиха ценни 3 точки.

Още в 6-ата минута Хосе Мартинес се разписа. Защитата на Левски не се ориентира добре и тотално забрави за Мартинес, който получи топката, овладя я и я изпрати великолепно във вратата на Вуцов, който не успя да реагира по никакъв начин, предаде topsport.bg.

Десет минути по-късно Акрам Бурас стреля от воле, но Петър Маринов улови.

В 18-ата минута Алдаир центрира чудесно към Сангаре, който отправи изстрел с глава, но Маринов спаси, а кълбото се заби в лявата греда.

В 34-ата минута Адама Траоре си изкара втори жълт картон и остави ЦСКА 1948 с човек по-малко.

В 37-ата минута Сангаре центрира към Бала, който бе на чиста позиция, но не уцели вратата.

В 45-ата минута Мазир Сула реализира. Евертон Бала шутира остро, а Сула направи добавка и довкара топката в мрежата. Попадението първоначално не бе зачетено заради засада, но ВАР се намеси, след което голът бе зачетен.

В 58-ата минута Армстронг Око-Флекс донесе обрата. Майкон центрира ниско в наказателното поле към Око-Флекс, който отблизо не срещна проблеми да преодолее стража на ЦСКА 1948. Последва отново преразглеждане от ВАР, което потвърди попадението на Око-Флекс.

В 75-ата минута Евертон Бала можеше да реши всичко, но неговият удар излезе в аут.

В 80-ата минута Радослав Кирилов заби кълбото директно във вратата на ЦСКА 1948, но голът не бе зачетен заради засада.

В 89-ата минута Хуан Переа също отбеляза. Майкон нахлу, комбинира с Евертон Бала, а след това подаде на Хуан Переа, който преодоля Петър Маринов.

