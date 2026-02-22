Атлетико обърна Еспаньол в голово шоу и настигна Виляреал

Атлетико Мадрид победи Еспаньол с 4:2 в късния съботен мач от 25-ия кръг на Ла Лига и се изравни по точки с третия Виляреал. Столичани трябваше да наваксват ранен гол, но отговориха с мощен обрат през втората част. Александър Сьорлот се отличи с два гола. Тимът на Диего Симеоне вече има 48 точки, докато Виляреал е с мач по-малко.

Началото бе шокиращо за домакините. Още в шестата минута Жофре даде аванс на Еспаньол и внесе напрежение по трибуните. Атлетико постепенно пое инициативата и в 26-ата минута Сьорлот възстанови равенството след добре организирана атака.

След почивката тимът на Симеоне излезе преобразен. Джулиано Симеоне реализира за пълния обрат, а малко по-късно Адемола Лукман увеличи преднината. Сьорлот отново се разписа и направи резултата убедителен, с което на практика реши изхода от двубоя.

Десет минути преди края Еспосито намали за 4:2, но гостите не успяха да върнат интригата. Атлетико контролира заключителните минути и затвори мача без нови сътресения, оставайки стабилно в битката за челните позиции в класирането.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 25-ия кръг:

Днес:

Хетафе - Севиля

Барселона - Леванте

Селта Виго - Майорка

Виляреал - Валенсия

В понеделник:

Алавес - Жирона

Събота:

Реал Сосиедад - Овиедо 3:3

Бетис - Райо Валекано 1:1

Осасуна - Реал Мадрид 2:1

Атлетико Мадрид - Еспаньол 4:2

От петък:

Атлетик Билбао - Елче 2:1

Реал Мадрид води в класирането с 60 точки, Барселона e на втора позиция с 58 и мач по-малко, следван от Виляреал и Атлетико Мадрид с по 48, Бетис с 42, Еспаньол с 35, Атлетик Билбао и Селта с по 34 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com