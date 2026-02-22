Атлетико обърна Еспаньол в голово шоу и настигна Виляреал

Атлетико Мадрид победи Еспаньол с 4:2 в късния съботен мач от 25-ия кръг на Ла Лига и се изравни по точки с третия Виляреал. Столичани трябваше да наваксват ранен гол, но отговориха с мощен обрат през втората част. Александър Сьорлот се отличи с два гола. Тимът на Диего Симеоне вече има 48 точки, докато Виляреал е с мач по-малко.
Началото бе шокиращо за домакините. Още в шестата минута Жофре даде аванс на Еспаньол и внесе напрежение по трибуните. Атлетико постепенно пое инициативата и в 26-ата минута Сьорлот възстанови равенството след добре организирана атака.
След почивката тимът на Симеоне излезе преобразен. Джулиано Симеоне реализира за пълния обрат, а малко по-късно Адемола Лукман увеличи преднината. Сьорлот отново се разписа и направи резултата убедителен, с което на практика реши изхода от двубоя.
Десет минути преди края Еспосито намали за 4:2, но гостите не успяха да върнат интригата. Атлетико контролира заключителните минути и затвори мача без нови сътресения, оставайки стабилно в битката за челните позиции в класирането.
Първенство на Испания по футбол, мачове от 25-ия кръг:
Днес:
Хетафе - Севиля
Барселона - Леванте
Селта Виго - Майорка
Виляреал - Валенсия
В понеделник:
Алавес - Жирона
Събота:
Реал Сосиедад - Овиедо 3:3
Бетис - Райо Валекано 1:1
Осасуна - Реал Мадрид 2:1
Атлетико Мадрид - Еспаньол 4:2
От петък:
Атлетик Билбао - Елче 2:1
Реал Мадрид води в класирането с 60 точки, Барселона e на втора позиция с 58 и мач по-малко, следван от Виляреал и Атлетико Мадрид с по 48, Бетис с 42, Еспаньол с 35, Атлетик Билбао и Селта с по 34 и други.
