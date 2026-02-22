О'Райли взриви Етихад! Сити повали Нюкясъл и настигна Арсенал

Манчестър Сити победи Нюкясъл Юнайтед с 2:1 като домакин в мач от 27-я кръг на Висшата лига и се доближи само на две точки от Арсенал. Героят на вечерта бе Нико О'Райли, който реализира и двете попадения за тима на Пеп Гуардиола. Развръзката дойде в драматично добавено време, когато Джанлуиджи Донарума запази успеха със решаващо спасяване. Сити вече гледа директно към челния сблъсък със Арсенал.

Двубоят на "Етихад" започна ударно за домакините. Още в 14-ата минута Нико О'Райли откри резултата със прецизен удар в левия ъгъл след асистенция на Омар Мармуш. Сити наложи високо темпо и притисна съперника още в първите минути.

Нюкасъл обаче реагира светкавично. В 22-рата минута удар на Люис Хол се отклони и заблуди Донарума, който нямаше шанс - 1:1. Радостта на гостите продължи кратко. Само пет минути по-късно Ерлинг Холанд центрира, а О'Райли се извиси и с глава отблизо възстанови аванса на домакините.

До почивката англичанинът бе на косъм от хеттрик, но пропусна от близка дистанция. Дан Бърн прати топката в мрежата в края на първата част, но попадението бе отменено заради засада.

Втората част предложи напрежение до последния съдийски сигнал. Нюкасъл натисна в търсене на изравняване, а в добавеното време Харви Барнс стреля опасно, но Донарума блесна със решаваща намеса и съхрани трите точки за Сити.

След успеха шампионът е само на две точки зад Арсенал и предстои директен сблъсък между двата тима, който може да разклати сериозно върха в класирането.

Мачове от 27-мия кръг във Висшата лига на Англия:

Днес:

Кристъл Палас - Уулвъхямптън

Нотингам Форест - Ливърпул

Съндърланд - Фулъм

Тотнъм - Арсенал

От събота:

Астън Вила - Лийдс 1:1

Брентфорд - Брайтън 0:2

Челси - Бърнли 1:1

Уест Хям - Борнемут 0:0

Манчестър Сити - Нюкясъл 2:1

В понеделник:

Евертън - Манчестър Юнайтед

В класирането води Арсенал с 58 точки, пред Манчестър Сити с 56, Астън Вила с 51, Челси с 47, Манчестър Юнайтед с 45, Ливърпул с 42, Брентфорд с 40 и други.

