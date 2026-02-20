Чаби Алонсо мечтае за Ливърпул

Доскорошният старши треньор на Реал Мадрид - Чаби Алонсо, е отхвърлил официално предложение да поеме френския гранд Олимпик Марсилия. Според информация на RMC Sport, 44-годишният специалист е цитирал "хаотичната ситуация" в клуба като основна причина да откаже поста.

Междувременно спекулациите го свързват с потенциално завръщане в Ливърпул, където натискът върху Арне Слот расте заради незадоволителното шесто място на колоса.

За Алонсо, чийто успешен престой в Байер Леверкузен бе изграден върху ясна структура, евентуално завръщане в клуба на сърцето е мечта.

