Челси увеличи натиска върху Чаби Алонсо
Той обаче се колебае и иска гаранции
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Той обаче се колебае и иска гаранции
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Мюнхен. Чаби Алонсо официално смени Реал Мадрид с Байерн Мюнхен. Договорът на футболиста с немския шампион е за две години. 32-годишният полузащитник...
Мадрид. Чаби Алонсо подписа нов двугодишен договор с Реал Мадрид, съобщи BBC Sport. Така, 32-годишният полузащитник ще остане на "Бернабеу" до 2016 г...