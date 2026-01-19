Спорт

Появи се сензационен кандидат за Чаби Алонсо
19 яну 26
Английското издание The ​​Independent твърди, че ръководството на Тотнъм обмисля оферта към Чаби Алонсо.

Специалистът, който постигна много успехи начело на Байер Леверкузен, миналата седмица бе освободен от Реал Мадрид.

В същото време в Тотнъм е надвиснала треньорска криза, тъй като Томас Франк засега не се справя начело на тима, а съботната загуба от Уест Хем настрои още повече феновете срещу него.

Фабрицио Романо твърди, че в клуба са започнали вътрешни разговори относно евентуалното уволнение на датчанина.

Айнтрахт Франкфурт също е проявил интерес към Алонсо, който е спряган отдавна и за Ливърпул.

