ЦСКА 1948 шокира Локомотив насред Пловдив

ЦСКА 1948 постигна убедителна победа с 5:0 като гост на Локомотив Пловдив в двубой от междинния 24-ти кръг на първенството.

Гостите от София поведоха в първия четвърт час след автогол на Лукас Риян, а в края на полувремето Флориан Кребс се разписа с помощта на рикошет. Второто полувреме започна с гол на Мамаду Диало, а Елиас Франко и Атанас Илиев се разписаха от дузпи.

ЦСКА 1948 е втори в класирането с 46 точки, а Локо Пд е шести с 35.

Двубоят започна с едноминутно мълчание в памет на легендата Георги Велинов.

В 14-ата минута Елиас Франко отне от Мартин Русков, а топката стигна до Флориан Кребс, който я върна на Франко. Той напредна към наказателното, където Лукас Риан засече топката в собствената си врата.

Жоел Цварц стреля от дистанция в 20-ата минута, но покрай вратата на Петър Маринов.

Минути по-късно се откри нова добра възможност за домакините. Адриан Кова беше намерен в наказателното поле, но заложи на силата и прати топката високо над вратата.

ЦСКА 1948 вкара втори гол в края на първата част. Елиас Франко проби отдясно и намери Флориан Кребс, чийто шут рикошира в Мартин Русков и се озова във вратата на Локо Пловдив в 42-рата минута.

Гостите започнаха второто полувреме с ново попадение. Фредерик Масиел центрира в наказателното поле, а Мамаду Диало засече с глава - 0:3 в 50-ата минута.

В 63-ата минута феновете станаха свидетели на куриозен момент, след като пръскачките на стадион "Локомотив" в половината на домакините, се включиха.

Франсиско Политино стреля с глава в 68-ата минута, но прекалено слабо и Петър Маринов лесно улови. Минути след това Георги Чорбаджийски пробва изстрел от дистанция, който обаче беше неточен.

В 80-ата минута ЦСКА 1948 получи правото да изпълни дузпа, а Елиас Франко направи резултата 4:0 от бялата точка.

Само три минути след това Денис Кирашки извърши нарушение срещу Борислав Цонев, което доведе до нов наказателен удар за гостите. Зад топката застана Атанас Илиев, който покачи резултата на 5:0 за ЦСКА 1948.

