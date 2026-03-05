Реал Сосиедад сломи Атлетик и е на финал за Купата на Испания

Реал Сосиедад се наложи над Атлетик Билбао с 1:0 и се класира за финала за Купата на Испания по футбол, където ще се изправи срещу Атлетико Мадрид. Баските спечелиха и двата полуфинални мача срещу регионалния си съперник и продължават напред с общ резултат 2:0. Първата среща беше също с минимален резултат на 11 февруари. Финалът е насрочен за 18 април на стадион „Ла Картуха“ в Севиля.

Единственият гол на „Реале Арена“ падна в самия край на двубоя. Капитанът Микел Оярсабал реализира дузпа в 87-ата минута, след като съдията Сезар Сото Грандо отсъди наказателен удар след преглед със системата ВАР. Решението беше взето за дърпане на фланелката на Янхел Ерера при центриране от корнер.

Реал Сосиедад контролираше голяма част от срещата и успяваше да държи инициативата срещу баския си съперник. Атлетик Билбао рядко стигаше до опасни атаки и трудно създаваше положения пред противниковата врата.

Гостите бяха и без едно от ключовите си оръжия в атака - контузеното крило Нико Уилямс. Липсата му се оказа сериозен проблем за офанзивната игра на тима от Билбао.

За Реал Сосиедад това ще бъде втори финал за Купата на Испания срещу Атлетико Мадрид. Първият сблъсък между двата отбора за трофея беше през 1987, когато баските триумфираха след изпълнение на дузпи.

Тимът от Сан Себастиан спечели турнира и през 2020 година, докато Атлетико Мадрид за последно вдигна купата през 2013.

Междувременно в друг мач от испанския футбол Райо Валекано победи Овиедо с 3:0 в отложена среща от първенството на ЛаЛига.

