Шок на „Сейнт Джеймсис Парк“! Нюкясъл удари Юнайтед

Нюкясъл победи Манчестър Юнайтед с 2:1 в драматичен мач от 29-ия кръг на английското футболно първенство. Двубоят се превърна в истинска сензация, след като домакините изиграха цялото второ полувреме с човек по-малко. Въпреки това те успяха да стигнат до победата с гол в последната минута. Успехът дойде в мач, изпълнен с напрежение, обрати и късна развръзка.

Ключовият момент настъпи още в първата минута на добавеното време на първото полувреме, когато Джейкъб Рамзи беше изгонен и остави Нюкасъл с десет души на терена. Почти веднага след това ситуацията доведе до дузпа за домакините.

Антъни Гордън реализира от бялата точка и изведе Нюкасъл напред в резултата. Манчестър Юнайтед обаче натисна след почивката и успя да стигне до изравняване в 9-ата минута на продължението, когато Каземиро се разписа.

Драмата не приключи дотук. В последната минута на двубоя резервата Уилям Осула се превърна в герой за домакините, след като отбеляза победното попадение и донесе трите точки на Нюкасъл.

В друг ключов мач от кръга Арсенал победи Брайтън с 1:0 като гост и увеличи преднината си на върха в класирането на 7 точки. Единственият гол в срещата беше реализиран от Букайо Сака още в 9-ата минута.

Манчестър Сити пък допусна изненадващо равенство 2:2 у дома срещу Нотингам. Шампионите на два пъти повеждаха - първо чрез Антоан Семеньо в 31-ата минута, а след това с попадение на Родри в 62-ата.

Гостите обаче показаха характер и успяха да се върнат в мача. Морган Гибс-Уайт изравни за 1:1 с зрелищно попадение с пета в 56-ата минута, а в 76-ата Елиът Андерсън оформи крайното 2:2.

В други срещи от кръга Астън Вила претърпя тежка загуба от Челси с 1:4, докато Фулъм отстъпи на Уест Хям с 0:1.

