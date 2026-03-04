Обявиха състоянието на ударената Малена Замфирова

Вицепрезидентът на БФCки Георги Бобев даде яснота за състоянието на Малена Замфирова. Сноубордистката ни трябва да претърпи сложна хирургична интервенция в петък в Грац, Австрия.

„Инцидентът се случи вчера в късния следобяд след тренировка в свободната зона, много нелеп и неприятен инцидент. Тя изобщо не е била подготвена за този инцидент. Случва се на паркинга, ударена е отзад от турист с много голяма скорост. Туристът е бил употребил алкохол“, сподели Бобев пред Дарик.

„Резултатът е много сериозен, с поредица от фрактури в бедрената кост и в областта на таза. Поддържаме връзка постоянно. Федерацията заедно със семейството правим всичко необходимо, за да се уреди най-доброто възможно лечение на Малена“, добави той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com