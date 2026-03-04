Вуцов се закани на Лудогорец преди дербито

Вратарят на Левски Светослав Вуцов отправи ясно послание към Лудогорец преди дербито в четвъртък. Той се закани на разградчани и посочи, че всеки отбор се съобразява със сините. Стражът похвали и психологическата устойчивост на тима при успеха над Локомотив София с 4:3 на „Герена“.

„Има още 13 мача до края на сезона и трябва да ги изиграем по възможно най-добрия начин. Да се поздравим с победи. Показваме манталитет, както го направихме срещу Локомотив София. Това означава да не спираме и да продължаваме да търсим нашата цел до последно. Видяхте, че при 4:2 създавахме положения, за да вкараме и пети гол. В края допуснахме попадение за 4:3, но смятам, че тази непримиримост и дух, ще ни отведат до целта, която сме си поставили – титлата“, заяви Вуцов пред Диема Спорт.

Той говори и за предстоящия мач с Лудогорец. „В отбора вярваме в собствените си качества. Знаем, че всичко зависи от нас какво ще покажем на терена. Отборите се съобразяват с нас, а не ние с тях. Ние сме Левски, най-добрият отбор в България и трябва да знаем какво да направим, когато стартират мачовете“, добави още той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com