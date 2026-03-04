Шок в турнира! Барселона громи Атлетико, но се сбогува с Купата на Испания

Барселона отпадна от турнира за Купата на Испания, въпреки победата с 3:0 у дома над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите. Каталунците се опитаха да наваксат тежкия пасив от първия двубой, загубен с 0:4 през февруари. Въпреки силното представяне на своя стадион тимът не успя да изравни общия резултат и се прости с шансовете си да защити трофея.

Първият удар за домакините дойде в 29-ата минута. Марк Бернал се оказа на точното място в наказателното поле и отблизо прати топката в мрежата след подаване на Ламин Ямал.

В края на първото полувреме мачът предложи нов драматичен момент. В добавеното време Адемола Лукман беше близо до попадение за Атлетико, но секунди по-късно Барселона получи дузпа за нарушение срещу Педри. Рафиня реализира без колебание и удвои преднината на каталунците.

Надеждите за сензационен обрат се засилиха след почивката. В 73-ата минута центриране на Жоао Кансело беше засечено в мрежата от Марк Бернал, който вкара втория си гол в мача и направи резултата 3:0.

Барселона натисна до самия край в опит да отбележи още едно попадение, което щеше да прати сблъсъка в продължения. Най-близо до това беше Жерард Мартин в 89-ата минута, но ударът му не намери мрежата на гостите и така надеждите за пълен обрат угаснаха.

След елиминирането на каталунците Атлетико Мадрид продължава към финала на турнира. Там столичният тим ще се изправи срещу победителя от баския сблъсък Атлетик Билбао-Реал Сосиедад. Първата среща между двата отбора завърши с победа 1:0 за Сосиедад, а реваншът ще определи съперника във финала на 18 април.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com