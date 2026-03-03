Тежък удар за Реал Мадрид

Бразилският нападател на Реал Мадрид Родриго ще пропусне останалата част от сезона и Световното първенство по футбол, след като скъса предна кръстна връзка на дясното коляно при загубата с 0:1 от Хетафе в Ла Лига снощи, съобщиха от испанския клуб.

25-годишният бразилски национал се завърна след повече от месец пауза заради мускулна контузия, когато влезе като резерва в 54-ата минута на мача в понеделник. В 66-ата минута, докато се опитваше да напредне по лявото крило той се хвана за крака и показа признаци на болка. Родриго за кратко се свлече на тревата, преди да продължи и да доиграе мача.

„След изследвания, проведени днес на нашия футболист Родриго от медицинския щаб на Реал Мадрид, той е диагностициран с разкъсана предна кръстна връзка и разкъсан външен менискус на десния крак“, се казва в изявление на "белите".

Френският нападател Килиан Мбапе също пропусна мача срещу Хетафе, след като беше диагностициран е с разтегнати връзки на коляното.

25-годишният Родриго играе за Реал Мадрид от юли 2019 година. Преди това е носил екипа на бразилския Сантос. В настоящия сезон на испанското първенство той има 19 мача, в които е отбелязал един гол и е направил четири асистенции.

Световното първенство по футбол през 2026-а ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. Бразилия е в група C заедно с Хаити, Мароко и Шотландия.

