Важен шеф в Лудогорец изгаря след края на сезона

Лудогорец ще направи голяма промяна в ръководството след края на настоящия сезон, научи “Тема Спорт”.

Шампионът на България прави изключително слаб сезон за своите стандарти, като титлата вече е почти изгубена и само уникални гафове на Левски могат да променят нещата.

Разградчани играят толкова слабо, че в момента и второто им място в класирането изглежда под въпрос. Затова някой измежду спортния директор Георги Караманджуков и техническия такъв Козмин Моци ще се раздели с поста, който заема. Въпросът към момента е: кой от двамата ще изгори?

Както е известно, този четвъртък, 5 март, актуалните шампиони посрещат лидера в класирането Левски на “Хювефарма Арена”. Това ще е пореден шанс за Лудогорец най-после да изиграе силен мач в първенството. А също така и възможност да запише трета поредна победа срещу сините във всички турнири – след двата пъти по 1:0 – първо във финала за Суперкупата, а после и в четвъртфинала за купата на България.

Преди сблъсъка между разградчани и столичани разликата на върха е 12 точки в полза на тима “Георги Аспарухов”.

