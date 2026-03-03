Ливърпул опитва нова атака на Топ 4

Уулвърхамптън посреща Ливърпул в мач от междинния 29-и кръг на Премиър лийг днес от 22:15 часа. Срещата "Молиню" ще бъде ръководена от Томас Брамал. Домакините са смятани за сигурен изпадащ, а мърсисайдци се опитват да намерят необходимото постоянство, което им липсва през целия сезон.

Уулвърхамптън се намира в изключително тежка ситуация, заемайки последното 20-о място в класирането с едва 13 точки от 29 изиграни мача. "Вълците" имат най-лошата голова разлика с 20 отбелязани и 51 допуснати гола. Изоставането им от спасителната зона продължава да нараства, което прави всеки следващ мач решаващ за оцеляването им в елита.



Ливърпул е на 5-а позиция с 48 точки и голова разлика 47:37. "Червените" са в битка за място в топ 4 и при успех днес ще се изравнят с Манчестър Юнайтед и Астън Вила.

