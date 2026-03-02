Пореден гаф за Лудогорец

Лудогорец отново загуби точки, този път като домакин на Локомотив Пловдив. Срещата от 23-ия кръг на родната Първа лига завърши 1:1 на стадиона в Разград.

Севи Идриз откри резултата четвърт час преди края на редовното време след асистенция на Жулиен Лами.

Натискът на шампионите все пак даде частичен резултат и в 86-ата минута стражът на гостите Боян Милосавлйевич не се справи при красивото изпълнение на Ерик Маркуш.

Така първенецът и втори в таблицата Лудогорец събра едва 44 точки - с 12 по-малко от лидера Левски. Локо Пловдив е шести с 35 пункта.

